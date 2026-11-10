Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH0AD / ISIN: US73328P1066
|Drittes Quartal
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10.11.2026 12:41:07
Porsche SE-Aktie gibt nach: Schwäche bei VW schlägt mit Milliardenverlust durch
"Die Quartalsergebnisse im Volkswagen-Konzern zeigen deutlich, dass die beschlossenen Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung und nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität zügig umgesetzt werden müssen. Das ist jetzt Aufgabe und Auftrag des Managements," wird Hans Dieter Pötsch, Vorstandsvorsitzender der Porsche SE, in der Mitteilung zitiert.
Die Nettoverschuldung lag per Ende September den weiteren Angaben zufolge mit 5,1 Milliarden Euro auf dem Niveau von Ende 2025.
Für das Gesamtjahr 2026 geht das Management unverändert von einem angepassten Konzernergebnis nach Steuern zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro sowie einer Nettoverschuldung von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro aus.Via XETRA zeigt sich die Porsche SE-Aktie zeitweise 0,80 Prozent tiefer bei 25,92 Euro.
DOW JONES
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