Porsche Automobil vz. Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|VW-Dachholding
|
13.08.2025 10:29:38
Porsche SE-Aktie kaum bewegt: Jahresprognose gekappt
Die Situation in der Automobilindustrie ist angesichts von US-Zöllen, der Flaute in China sowie der lahmen europäischen Wirtschaft schwierig, im zweiten Quartal sanken die Gewinne bei den Autokonzernen Volkswagen (VW) und Porsche erheblich. Das schlug auch auf die Holding durch. Die im Finanzergebnis der Porsche SE ausgewiesenen laufenden Beteiligungsergebnisse gingen daher deutlich zurück. Bei der Nettoverschuldung strebt das Unternehmen zum Ende des Jahres weiter einen Korridor von 4,9 bis 5,4 Milliarden Euro an. Zum Halbjahr lagen die Nettoschulden bei 4,9 Milliarden Euro nach 5,2 Milliarden zum Jahreswechsel.
Im XETRA-Handel zeigt sich die Aktie der Porsche SE am Mittwoch zeitweise nahezu unverändert bei 36,26 Euro (+0,08 Prozent).
STUTTGART (dpa-AFX)
