Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH0AD / ISIN: US73328P1066
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19.03.2026 14:12:00
Porsche SE-Aktie tiefer: Unternehmen emittiert Schuldscheindarlehen
Das Darlehen über 0,7 Milliarden Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird variabel verzinst. Mit dem Geld soll eine variabel verzinsliche Tranche eines 2023 platzierten Schuldscheindarlehens vorzeitig abgelöst werden.
Die Porsche-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 2,12 Prozent tiefer bei 31,45 Euro.
DJG/mgo/cbr
DOW JONES
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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