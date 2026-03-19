Porsche SE-Aktie tiefer: Unternehmen emittiert Schuldscheindarlehen

Die Porsche SE hat ein weiteres Schuldscheindarlehen begeben.

Das Darlehen über 0,7 Milliarden Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird variabel verzinst. Mit dem Geld soll eine variabel verzinsliche Tranche eines 2023 platzierten Schuldscheindarlehens vorzeitig abgelöst werden.

Die Porsche-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 2,12 Prozent tiefer bei 31,45 Euro.

DJG/mgo/cbr

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