Porsche SE-Aktie und ABB-Aktie fester: Porsche Holding erwirbt Beteiligung an ABB E-Mobility

Wie die Holding der Familien Porsche und Piech mitteilte, wurde im Rahmen einer Privatplatzierung ein zweistelliger Millionen-Euro-Betrag investiert. Porsche erwarte, dass die Nachfrage nach Ladegeräten in den kommenden Jahren rasant ansteigen werde. "Als ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge wird ABB E-Mobility an diesem Marktwachstum maßgeblich partizipieren", wird Lutz Meschke, Vorstand für Beteiligungsmanagement der Porsche SE, in der Mitteilung zitiert.

Das Gesamtvolumen der nun abgeschlossenen Privatplatzierung betrage rund 525 Millionen Schweizer Franken. Die Erlöse sollen zur Umsetzung des organischen Wachstums sowie für Unternehmenszukäufe genutzt werden.

ABB ist seit 2010 im Markt für E-Mobilität aktiv. Aktuell verfüge das Unternehmen über 1 Million Ladegeräte für Elektrofahrzeuge. Mit über 50.000 verkauften Gleichstrom-Ladesäulen habe ABB E-Mobility die größte installierte Basis an Schnellladegeräten im Markt.

Für die Aktie der Porsche SE geht es am Mittwoch via XETRA zeitweise um 0,47 Prozent aufwärts auf 55,02 Euro, nachdem das Papier anfangs noch Gewinne verbucht hatte. Anteile von ABB steigen an der Schweizer Börse SIX zeitweise um 1,35 Prozent auf 32,18 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)