Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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26.05.2026 12:54:36
Porsche SE droht der Abstieg: Infrastrukturpaket katapultiert Bau-Konzern in Richtung Dax
Die Aktie von Hochtief könnte erstmals Mitglied im Dax werden und Lufthansa den heiß ersehnten Wiederaufstieg schaffen. Dafür müssten zwei andere bekannte Namen aus dem Aktienindex weichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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