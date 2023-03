Porsche SE: Gewinn könnte 2023 um bis zu ein Drittel steigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Porsche Holding rechnet dieses Jahr bestenfalls mit einer deutlichen Gewinnsteigerung und will zudem die Verschuldung reduzieren. Wie die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält, mitteilte, soll der Gewinn nach Steuern 2023 zwischen 4,5 Milliarden und 6,5 Milliarden nach 4,8 Milliarden Euro im Vorjahr liegen. Maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Porsche SE hat der Geschäftsverlauf der Volkswagen AG.

Die Konzern-Nettoliquidität sieht Porsche, ohne Berücksichtigung künftiger Investitionen und Desinvestitionen, zwischen minus 6,1 Milliarden und minus 5,6 Milliarden Euro. Vergangenes Jahr lag das Minus wegen der Kreditaufnahme für den Kauf der Aktien an der Porsche AG beim Börsengang bei 6,7 Milliarden Euro. Die aufgebaute Verschuldung soll nun "signifikant" reduziert werden, so die Holding weiter. Außerdem sollen systematisch und gezielt Investments in weitere Portfoliobeteiligungen erfolgen.

Vergangenes Jahr hat die Porsche SE den Gewinn nach Steuern auf 4,8 Milliarden von 4,6 Milliarden Euro gesteigert. Die Dividende an die Vorzugsaktionäre soll mit 2,56 Euro je Aktie unverändert bleiben. An die Stammaktionäre sollen 2,554 Euro je Aktie gezahlt werden.

March 23, 2023