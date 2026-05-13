Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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13.05.2026 09:40:00
Porsche SE schreibt wegen Volkswagen erneut hohen Verlust
Volkswagen steckt in einer tiefen Krise, die Eigentümerholding Porsche SE muss deshalb Millarden abschreiben. Das sorgt dort im ersten Quartal für einen Verlust von 923 Millionen Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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