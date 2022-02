Porsche SE und Volkswagen geben Gas - das sind die Gründe

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Porsche SE-Aktie ist nicht nur eine spannende Wette auf eine positive Zukunft der VW-Strategie, sondern auch auf einen Ausbau des Beteiligungsportfolios. Zuletzt haben gleich mehrere Analysten ihre Kaufempfehlungen für die Aktie erneuert. Am Mittwoch gibt es erneut Spekulationen um einen Börsengang der Sportwagentochter Porsche.Die Aktien von Volkswagen und Porsche legen am Mittwoch deutlich zu und sind damit die größten Gewinner im Stoxx 600 Auto Index, nachdem erneut über einen möglichen Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche spekuliert wird. Die Stuttgarter Nachrichten gehen davon aus, dass das Unternehmen im März mehr über seine Pläne zu einem Börsengang bekannt geben könnteDie Gerüchte sind nicht neu. Bereits Ende 2021 berichteten verschiedene Medien über einen möglichen Börsengang der Volkswagen-Tochter Porsche. Der VW-Konzern würde unter dem Projektnamen „Phönix“ bereits ein separates Listing der Sportwagenmarke vorbereiten, so die Meldungen. Von den Spekulationen profitieren Volkswagen und die Muttergellschaft Porsche SE zugleich. Durch ein seperates Listing des Luxusautoherstellers könnten stille Reserven gehoben werden.Neben der Hauptbeteiligung VW hat die Porsche Holding in den letzten Jahren kleinere Investments in Isar Aerospace, Inrix. PTV Software und den mittlerweile börsennotierten 3D-Druck-Spezialisten Markforged und AEVA Technologies (LIDAR-Hersteller) getätigt.Die Strategie ist aussichtsreich. Grund genug für die Analysten, ihre Kaufempfehlungen für die VW-Mutter Porsche SE zu erneuern.Angesichts der zu erwartenden Entwicklung des VW-Konzerns sowie der attraktiven Dividendenrendite bestätige DZ Bank-Analyst Michael Punzet seine positive Haltung, Der faire Wert resultiere aus einer Kombination des Dividenden-Diskontierungs-Modells und der Bewertung des Nettovermögens. Sein Kursziel für die Porsche SE lautet 95 Euro.Auch Barclays hat die Aktie der Porsche SE wieder auf ihre Empfehlungsliste gesetzt. Das Kursziel für das Papier sieht Analyst Erwann Dagorne bei knackigen 112 Euro. Eine Schippe drauf legte am Mittwoch die französische Investmentbank Exane BNP. Analystin Dorothee Cresswell erhöhte ihr Kursziel auf 116 Euro.