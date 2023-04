Porsche steigert 1Q-Absatz um 18% auf 80.767 Einheiten

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche hat im ersten Quartal die Auslieferungen um 18 Prozent auf 80.767 Fahrzeuge gesteigert. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, erfolgten die Zuwächse in allen Vertriebsregionen, "trotz der weiterhin volatilen wirtschaftlichen Lage und einer eingeschränkten Teileverfügbarkeit", sagte Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing. In den meisten Märkten war der Zuwachs prozentual zweistellig, in China am höchsten.

In Europa betrug das Plus mit 18.420 ausgelieferten Fahrzeugen 14 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022, in Deutschland allein stieg die Zahl um 19 Prozent auf 8.247 Fahrzeuge. In China, Porsches größtem Einzelmarkt, lieferte der Sportwagenhersteller von Januar bis März 21.365 Fahrzeuge aus, ein Plus von 21 Prozent. Ein wesentlicher Grund hierfür sei die weitere Erholung von den pandemiebedingten Auswirkungen. In Nordamerika betrug der Zuwachs 30 Prozent auf 19.651 Fahrzeuge. In den Übersee- und Wachstumsmärkten wurden 13.084 Fahrzeuge an Kunden übergeben, ein Zuwachs von 5 Prozent.

Nach Modellen waren SUVs weiterhin am beliebtesten, Porsche lieferte 30 Prozent mehr Macan (23.880) aus als im Vorjahr. An zweiter Stelle lag der Cayenne mit 23.387 Auslieferungen (plus 23 Prozent).

Beim vollelektrischen Taycan gab es allerdings im ersten Quartal einen Rückgang um 3 Prozent auf 9.152 Fahrzeuge. Als Grund gab Porsche "weiterhin bestehende Lieferengpässe in der Zulieferindustrie" an, die den Elektrosportwagen besonders treffen.

Der gute Start stimme zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf. "Gleichzeitig bleiben wir in einem unverändert herausfordernden Umfeld wachsam und flexibel", sagte von Platen.

