Porsche steigert Absatz 2023 um 3 Prozent - 2024 "herausfordernd"

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche hat im vergangenen Jahr von wachsender Nachfrage in allen Regionen mit Ausnahme von China profitiert. Weltweit lieferte der Sportwagenhersteller 320.221 Fahrzeuge aus, ein Plus von 3 Prozent zum Vorjahr, wie er in Stuttgart mitteilte. Im bisher größten Markt China sank der Absatz um 15 Prozent auf gut 79.000 Fahrzeuge, auf den vordersten Platz rückte mit einem Plus von 9 Prozent auf rund 86.000 Einheiten Nordamerika vor. In Europa als drittgrößtem Markt stiegen die Auslieferungen um 12 Prozent, in Übersee gar um 16 Prozent. Auf dem Heimatmarkt wurden 32.420 Fahrzeuge an Kunden übergeben, ein Plus von 10 Prozent.

Absatzstärkste Fahrzeuge waren erneut die SUVs, wobei der Cayenne wegen des Modellwechsels 8 Prozent Absatz gegenüber dem Vorjahr einbüßte. Das stärkste Wachstum erzielte mit 24 Prozent der Porsche 911, darauf folgte mit einem Plus von 17 Prozent der vollelektrische Taycan.

Vertriebsvorstand Detlev von Platen erwartete ein anspruchsvolles Jahr 2024. Mit vier von sechs Baureihen würden so viele Fahrzeugmodelle aktualisiert "wie noch nie zuvor in einem Jahr", sagte er. Und die Marktbedingungen in China dürften schwierig bleiben. Deshalb müsse Porsche seine Absatzmärkte in Übersee, aber besonders in Südostasien stärken. "In 2024 setzen wir mehr denn je auf wertorientiertes Wachstum und ein stabiles Absatzniveau."

