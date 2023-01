Porsche steigert Auslieferungen 2022 leicht - Taycan ausgebremst

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche hat vergangenes Jahr dank guter Geschäfte in Europa und einer hohen Nachfrage nach SUV-Modellen die weltweiten Verkäufe leicht erhöht. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, kletterte der Absatz 2022 um 3 Prozent auf 309.884 Fahrzeuge. Deutlich rückläufige Verkäufe verzeichnete Porsche allerdings wegen Lieferschwierigkeiten bei Vorprodukten beim Elektromodell Taycan.

"Die vielen Herausforderungen, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, unterbrochene Lieferketten und die andauernde Halbleiterkrise, haben das vergangene Jahr geprägt und uns stark gefordert", sagte Vertriebsvorstand Detlev von Platen laut Mitteilung.

In Europa (ohne Deutschland) lieferte Porsche den Angaben zufolge 62.685 Fahrzeuge aus, ein Zuwachs von 7 Prozent. Im Heimatmarkt Deutschland konnten 29.512 Kunden ihr Fahrzeug entgegennehmen, ein Plus von 3 Prozent. In Nordamerika kam Porsche auf 79.260 Auslieferungen und liegt damit auf Vorjahresniveau. Im weiterhin größten Einzelmarkt China wurden wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie 93.286 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben, ein Rückgang von 2 Prozent.

Während die SUV-Modelle weiter gefragt gewesen seien, habe es beim Taycan deutlich weniger Verkäufe gegeben. Wie Porsche mitteilte, sackten die Verkäufe des Elektro-Modells im Gesamtjahr um 16 Prozent auf 34.801 Fahrzeuge ab. "Der Rückgang resultiert aus Engpässen in den Lieferketten und einer eingeschränkten Teileverfügbarkeit", so der Konzern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2023 03:33 ET (08:33 GMT)