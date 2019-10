Porsche steigert Gewinn moderat - Investitionen belasten

STUTTGART (Dow Jones)--Porsche hat in den ersten neun Monaten von starkem Absatzwachstum in China profitiert und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Während die Einnahmen um 7 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro stiegen, fiel das Plus beim bereinigten operativen Ergebnis mit 1 Prozent auf 3,35 Milliarden Euro eher schmal aus, wie einer Mitteilung der VW-Tochter zu entnehmen ist. Belastend auf den Gewinn wirkten die Investitionen in die Elektrifizierung, zusätzlich gab es Gegenwind von der Währungsseite.

Die bereinigte operative Umsatzrendite lag bei 16,3 Prozent - ein Rückgang von 0,2 Punkten gegenüber dem Vorquartal, aber deutlich über dem Zielwert von 15 Prozent. Negativ wirkten sich Kosten im Zuge der Bewältigung des Dieselskandals aus, die Porsche mit 0,5 Milliarden Euro bezifferte. Sie eingerechnet belief sich das operative Ergebnis auf 2,81 Milliarden Euro und die entsprechende Marge auf 13,7 Prozent.

Im Gesamtjahr rechnet der Sportwagenhersteller weiter mit steigenden Auslieferungen und einem leichten Zuwachs beim Umsatz.

"Wir bewegen uns aktuell in einem politisch und wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld - und trotzdem ist Porsche weiterhin auf Kurs", sagt Vorstandschef Oliver Blume. "Dazu trägt vor allem unser attraktives Produktportfolio bei." Blume sprach von vielen "emotionalen Neuheiten" der VW-Tochter. Wegen großer Nachfrage nach dem ersten rein elektrischen Porsche Taycan "sind wir auch für die kommenden Monate optimistisch", so Blume. Der Taycan wird noch zum Jahresende in den USA ausgeliefert, in Europa geht er in den ersten Monaten des neuen Jahres an den Start.

In den ersten neun Monaten verkaufte Porsche 3 Prozent mehr Autos als im Vorjahr. In China waren es mehr als 64.000 Sportwagen, ein Plus von 14 Prozent und knapp ein Drittel der Gesamtverkäufe. In den USA, dem zweitgrößten Markt für das Unternehmen aus Stuttgart-Zuffenhausen, betrug das Absatzwachstum noch 6 Prozent.

