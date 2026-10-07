Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
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07.10.2026 08:41:41
Porsche strebt mittelfristig 10 bis 15 Prozent operative Konzernmarge an
DOW JONES--Porsche will mit neuen Modellen und Kostensenkungen profitabler werden. Bei einem Kapitalmarkttag in seinem Entwicklungszentrum Weissach kündigte der Sportwagenhersteller eine neue Strategie bis 2025 an, die mittelfristig im Konzern eine operative Marge von 10 bis 15 Prozent und im Automobilgeschäft eine Netto-Cashflow-Marge von 9 bis 12 Prozent möglich macht. Fahrzeuge sollen bereits mit weniger als 200.000 Einheiten profitabel produziert werden können, erklärte Porsche. Der Hersteller wolle sowohl das sportliche Luxus-Segment als auch das sportliche Top-Premium-Segment bedienen.
Langfristiges strategisches Ziel seien 15 Prozent operative Konzernumsatzrendite und 12 Prozent Netto-Cashflow-Marge im Automobilgeschäft, hieß es weiter.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2026 02:41 ET (06:41 GMT)
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Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|2,54
|8,55%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,40
|-0,16%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,34
|0,40%
|Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
|6,60
|-1,49%
|Volkswagen (VW) St.
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