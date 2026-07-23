Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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23.07.2026 11:21:00
Porsche streicht bis zu 9000 Stellen, viele auch am Traditionsstandort Weissach
Der Porsche-Aufsichtsrat hat ein neues Sparpaket abgesegnet. Medien berichten von bis zu 9000 betroffenen Stellen, verteilt über mehrere Runden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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