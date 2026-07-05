Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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05.07.2026 22:06:17
Porsche streicht laut "Handelsblatt" weitere 4000 Stellen
Besonders betroffen sind dem Bericht zufolge Mitarbeiter in den Bereichen Management und Verwaltung. Über ein weiteres Sparpaket wird verhandeltWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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