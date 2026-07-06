Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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06.07.2026 06:51:00
Porsche streicht offenbar weitere 4000 Stellen
Wegen der Absatzkrise fallen bei Porsche bereits mehr als 4000 Stellen weg. Diese Zahl könnte einem Zeitungsbericht zufolge noch deutlich höher ausfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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