Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
11.03.2026 15:17:00
Porsche taumelt, Rheinmetall jubelt: Panzer statt Porsche ist keine Lösung für Deutschland
Angesichts katastrophaler Bilanzen der Autobranche hegt manch einer die Hoffnung, die Rüstungsindustrie könnte die deutsche Wirtschaft retten. Ein gefährlicher Irrglaube.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
