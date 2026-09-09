Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
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09.09.2026 18:34:38
Porsche: Trennung von Bugatti und Rimac bringt eine Milliarde Euro Erlös
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autohersteller Porsche AG (Porsche vz) hat mit seinem Abschied von der Sportwagenschmiede Bugatti und dem E-Auto-Bauer Rimac eine Milliarde Euro eingenommen. Nach Genehmigung durch die Behörden sei der Verkauf der Anteile nun vollzogen worden, teilte die Tochtergesellschaft des VW-Konzerns (Volkswagen (VW) vz) am Mittwoch nach Börsenschluss in Stuttgart mit. Von dem Erlös will Porsche 250 Millionen Euro für die Ausfinanzierung seiner Pensionsverpflichtungen verwenden.
Zudem soll der Barmittelzufluss des Sportwagenherstellers dank der Einnahmen in diesem Jahr höher ausfallen als bisher gedacht. So rechnet der Vorstand im Bereich Automobile jetzt mit einer Netto-Cashflow-Marge von 5,5 bis 7,5 Prozent. Bisher hatte er lediglich 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Porsche hatte den Verkauf der Anteile im April angekündigt. Käufer ist ein Konsortium unter Führung des US-amerikanischen Finanzinvestors Hof Capital./stw/nas
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Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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09.09.26
|EQS-News: Porsche vollzieht Verkauf der Anteile an Bugatti Rimac und Rimac Group (EQS Group)
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09.09.26
|EQS-News: Porsche completes sale of its stakes in Bugatti Rimac and Rimac Group (EQS Group)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
09.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
09.09.26
|MDAX aktuell: MDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.09.26
|MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
08.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,68
|0,13%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,78
|0,29%