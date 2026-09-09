Porsche vz. Aktie

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WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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09.09.2026 18:34:38

Porsche: Trennung von Bugatti und Rimac bringt eine Milliarde Euro Erlös

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autohersteller Porsche AG (Porsche vz) hat mit seinem Abschied von der Sportwagenschmiede Bugatti und dem E-Auto-Bauer Rimac eine Milliarde Euro eingenommen. Nach Genehmigung durch die Behörden sei der Verkauf der Anteile nun vollzogen worden, teilte die Tochtergesellschaft des VW-Konzerns (Volkswagen (VW) vz) am Mittwoch nach Börsenschluss in Stuttgart mit. Von dem Erlös will Porsche 250 Millionen Euro für die Ausfinanzierung seiner Pensionsverpflichtungen verwenden.

Zudem soll der Barmittelzufluss des Sportwagenherstellers dank der Einnahmen in diesem Jahr höher ausfallen als bisher gedacht. So rechnet der Vorstand im Bereich Automobile jetzt mit einer Netto-Cashflow-Marge von 5,5 bis 7,5 Prozent. Bisher hatte er lediglich 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Porsche hatte den Verkauf der Anteile im April angekündigt. Käufer ist ein Konsortium unter Führung des US-amerikanischen Finanzinvestors Hof Capital./stw/nas

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26.08.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
19.08.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
14.08.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Porsche vz. Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,68 0,13% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,78 0,29% Volkswagen (VW) AG Vz.

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