Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
24.06.2026 15:31:00
Porsche und Volkswagen: Eigentümerfamilie greift nach lukrativem VW-Teil
Volkswagens Eigentümerclan hatte zuletzt wenig Freude an dem Geschäft. Nun will sich die Milliardärsfamilie einen lukrativen Teil des Autoimperiums sichern, mit einem zweifelhaften Deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:59
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
17:59
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16:38
|ROUNDUP: VW verkauft Mehrheit an Motorenbauer Everllence an Investor (dpa-AFX)
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
15:58