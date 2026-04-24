Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.04.2026 10:14:43

Porsche verkauft Anteile an Bugatti Rimac an Konsortium

DOW JONES--Porsche veräußert seine Anteile am kroatischen Sportwagenhersteller Rimac und am Joint Venture Bugatti Rimac. Käufer ist ein internationales Konsortium unter Führung der New Yorker Investmentfirma HOF Capital, wie der DAX-Konzern mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt. "Mit dem Verkauf unseres Anteils zeigen wir, dass wir Porsche auf das Kerngeschäft konzentrieren werden", wird Michael Leiters, CEO der Porsche AG, in der Mitteilung zitiert.

Porsche und die Rimac Group haben das Joint Venture im Jahr 2021 gegründet. Porsche hält eine Minderheitsbeteiligung von 45 Prozent, die Rimac Group besitzt die restlichen 55 Prozent der Anteile. Porsche hält außerdem einen Anteil von 20,6 Prozent an der Rimac Group.

Nach Vollzug der Transaktion will die Rimac Group die Kontrolle über Bugatti Rimac übernehmen und eine strategische Partnerschaft mit HOF Capital eingehen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 04:15 ET (08:15 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

mehr Nachrichten