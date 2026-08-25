Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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25.08.2026 12:31:00
Porsche verkauft IT-Beratungstochter MHP an Tata Group
Porsche muss sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren – und trennt sich nun von seiner Beratungstochter MHP. Käufer ist eine Tochter der indischen Tata Group.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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