Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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25.08.2026 12:31:00

Porsche verkauft IT-Beratungstochter MHP an Tata Group

Porsche muss sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren – und trennt sich nun von seiner Beratungstochter MHP. Käufer ist eine Tochter der indischen Tata Group.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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