Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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24.04.2026 12:08:00
Porsche verkauft seine letzten Bugatti-Anteile
Sportwagenbauer Porsche will sich nach eigener Aussage auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Die Bugatti-Anteile sollen an eine bekannte Milliardärsfamilie gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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