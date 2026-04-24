Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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24.04.2026 12:08:00

Porsche verkauft seine letzten Bugatti-Anteile

Sportwagenbauer Porsche will sich nach eigener Aussage auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Die Bugatti-Anteile sollen an eine bekannte Milliardärsfamilie gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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