Porsche vz: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Porsche vz hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,83 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,30 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at