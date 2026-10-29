Porsche vz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Porsche vz hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR gegenüber -0,650 EUR im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,51 Prozent auf 8,05 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,71 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at