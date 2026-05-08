Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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08.05.2026 18:33:00
Porsche wickelt drei Tochterfirmen ab - 500 Jobs betroffen
Mit der Schließung von drei Tochterfirmen reagiert Autobauer Porsche auf seine Krise. Vorstandschef Michael Leiters spricht von »schmerzhaften Einschnitten«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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