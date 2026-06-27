Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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27.06.2026 15:09:00
Porsche will Cayenne-Produktion offenbar nach Deutschland verlagern
Leipzig statt Bratislava: Porsche plant einem Zeitungsbericht zufolge, die Produktion des Cayenne zu verlagern. Doch es gibt eine Bedingung an die Arbeitnehmer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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