Porsche will drei Tochterfirmen schließen und Stellen streichen

Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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09.05.2026 15:07:00

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Neue Besen kehren gut? Angesichts der Krise im eigenen Haus räumt der neue Porsche-Chef Michael Leiters auf – und macht drei Tochterfirmen dicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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