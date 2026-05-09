Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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09.05.2026 15:07:00
Porsche will drei Tochterfirmen schließen und Stellen streichen
Neue Besen kehren gut? Angesichts der Krise im eigenen Haus räumt der neue Porsche-Chef Michael Leiters auf – und macht drei Tochterfirmen dicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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