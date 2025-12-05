Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
05.12.2025 18:38:03
Porsche will ihn nicht: VW-Chefstratege Weckbach wechselt offenbar zu Mercedes-AMG
Als Leiter der Konzernstrategie ist Stefan Weckbach der engste Berater von VW-Chef Blume. Er bringt auch den Porsche Taycan erfolgreich auf den Markt. Doch jetzt verlässt der Stratege einem Bericht zufolge den Konzern und wechselt zur Konkurrenz. Bei AMG könnte er weiter aufsteigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.mehr Nachrichten
Analysen zu Volkswagen (VW) St.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMG
|26,84
|0,83%
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|15,00
|2,74%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|61,44
|2,20%
|Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|3,78
|2,72%
|Porsche Automobil Holding SE
|40,22
|1,64%
|Volkswagen (VW) St.
|107,30
|1,23%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|106,20
|0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.