Atmus Filtration Technologies Aktie
WKN DE: A3D76P / ISIN: US04956D1072
|
10.03.2026 17:19:32
Port Capital Doubles Down on Atmus Filtration Technologies Stock, Buys Another $22 Million in Shares
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Feb. 17, 2026, Port Capital LLC increased its stake in Atmus Filtration Technologies (NYSE:ATMU) by 446,260 shares. The estimated transaction value was $21.60 million, based on the average quarterly closing price. The value of the position at quarter-end rose by $26.10 million, which reflects both share purchases and price changes during the period.Port Capital added to its Atmus Filtration Technologies position, bringing its position to 1.96% of reported AUM.As of March 9, 2026, shares of Atmus Filtration Technologies were priced at $58.21, up 55.7% over the past year; one-year alpha versus the S&P 500 was 36 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atmus Filtration Technologies Inc Registered Shs
|
12.02.26
|Ausblick: Atmus Filtration Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.01.26
|Erste Schätzungen: Atmus Filtration Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Atmus Filtration Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.10.25
|Erste Schätzungen: Atmus Filtration Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Atmus Filtration Technologies Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Atmus Filtration Technologies Inc Registered Shs
|57,80
|-1,13%
|PORT INC. Registered Shs
|2 420,00
|2,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.