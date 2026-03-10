Atmus Filtration Technologies Aktie

Atmus Filtration Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D76P / ISIN: US04956D1072

10.03.2026 17:19:32

Port Capital Doubles Down on Atmus Filtration Technologies Stock, Buys Another $22 Million in Shares

According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Feb. 17, 2026, Port Capital LLC increased its stake in Atmus Filtration Technologies (NYSE:ATMU) by 446,260 shares. The estimated transaction value was $21.60 million, based on the average quarterly closing price. The value of the position at quarter-end rose by $26.10 million, which reflects both share purchases and price changes during the period.Port Capital added to its Atmus Filtration Technologies position, bringing its position to 1.96% of reported AUM.As of March 9, 2026, shares of Atmus Filtration Technologies were priced at $58.21, up 55.7% over the past year; one-year alpha versus the S&P 500 was 36 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
