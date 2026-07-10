Port Flot-Burgas AD Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Port Flot-Burgas AD Registered präsentierte am 08.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Port Flot-Burgas AD Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Port Flot-Burgas AD Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at