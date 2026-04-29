Port Flot-Burgas AD Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Port Flot-Burgas AD Registered veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,3 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Port Flot-Burgas AD Registered 1,7 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at