Port Flot-Burgas AD Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Port Flot-Burgas AD Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,16 BGN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 BGN je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Port Flot-Burgas AD Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,7 Millionen BGN. Im Vorjahresviertel waren 5,4 Millionen BGN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at