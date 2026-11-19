PORT stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,31 JPY. Im Vorjahresviertel waren 52,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PORT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at