PORT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PORT hat am 16.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 68,77 JPY gegenüber 27,14 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 7,26 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 38,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at