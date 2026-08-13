PORT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PORT hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 48,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 42,99 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 9,09 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at