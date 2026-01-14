Portage Biotech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Portage Biotech stellte am 13.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Portage Biotech vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at