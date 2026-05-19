Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
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19.05.2026 06:08:38
Portal für neue E-Auto-Förderung soll freigeschaltet werden
BERLIN (dpa-AFX) - Wer die neue Kaufprämie für Elektroautos nutzen will, kann die staatliche Unterstützung ab heute beantragen. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) will das entsprechende Förderportal an diesem Vormittag freischalten. Das Antragsverfahren soll digital ablaufen. Nötig ist dafür eine BundID, ein Konto, mit dem man sich online gegenüber Behörden ausweisen kann.
Förderfähig sind Kauf und Leasing neuer Elektro-Autos, bestimmter Plug-in-Hybride, die sowohl mit Strom als auch mit Treibstoff fahren können, sowie Elektroautos mit sogenannten Reichweitenverlängerern. Letztere sind kleine Verbrennungsmotoren, die die Reichweite von Elektroautos erhöhen. Voraussetzung ist eine Zulassung des Fahrzeugs ab dem 1. Januar diesen Jahres. Die Höhe des staatlichen Zuschusses hängt von Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße ab und kann bei bis zu 6.000 Euro liegen.
Schneider sieht Elektroautos auch als Antwort auf hohe Ölpreise. "Die aktuelle fossile Krise ist längst nicht vorbei und könnte jederzeit wiederkommen. Elektromobilität ist unsere Chance, unabhängig zu werden von teurem Diesel und Benzin."/hrz/DP/zb
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