PORTERS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PORTERS präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,89 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 533,0 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 477,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at