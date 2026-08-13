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13.08.2026 06:31:29
PORTERS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
PORTERS äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 23,55 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PORTERS noch ein Gewinn pro Aktie von 31,90 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 568,0 Millionen JPY gegenüber 530,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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