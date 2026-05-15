PORTERS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PORTERS hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,80 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PORTERS ein EPS von 30,01 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 567,0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 497,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at