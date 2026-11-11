PORTERS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PORTERS ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PORTERS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 84,28 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 41,63 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent auf 583,0 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 533,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at