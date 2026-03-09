Tesla Aktie

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

Portfolio angepasst 09.03.2026 20:06:00

Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf den Tisch gelegt und ihre Investitionen in US-amerikanische Aktien enthüllt.

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 168,01 Milliarden US-Dollar ist die Schweizerische Nationalbank (SNB) verpflichtet, ihre US-Aktienbestände quartalsweise offenzulegen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die zehn größten US-Positionen im Portfolio der Notenbank im vierten Quartal 2025, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtvermögen.
Auffällig ist, dass die SNB im vergangenen Quartal erneut zahlreiche Verkäufe vorgenommen hat. Stichtag der Angaben ist der 31. Dezember 2025.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Schweizerische Nationalbank

