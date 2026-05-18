Matador Secondary Private Equity Aktie

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WKN DE: A0Q3W8 / ISIN: CH0042797206

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18.05.2026 07:00:03

Portfolio Update - Auswirkungen des angestrebten SpaceX IPOs auf die Matador Secondary Private Equity AG

Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Private Equity/Börsengang
Portfolio Update - Auswirkungen des angestrebten SpaceX IPOs auf die Matador Secondary Private Equity AG

18.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Corporate News - Portfolio Update
 

Auswirkungen des geplanten SpaceX-IPOs auf die Matador Secondary Private Equity AG

 

Sarnen, 18. Mai 2026 - Im Portfolio der Matador Secondary Private Equity AG – dabei im Segment der Equity VC/Growth Investments, das rund 28% des gesamten Private Equity Net Asset Values ausmacht – befinden sich mehrere Unternehmen, deren Börsengänge in den USA für das Jahr 2026 angestrebt werden. Hervorzuheben ist dabei SpaceX, dessen Beteiligung noch zu vergleichsweise niedrigen Einstiegsbewertungen in den Büchern der Gesellschaft geführt wird.

Ein erfolgreicher IPO von SpaceX im laufenden Jahr könnte für die Matador Secondary Private Equity AG zusätzliche Wertzuwächse von rund 2 Mio.CHF generieren. Nach Ablauf der Lock-up-Periode wären darüber hinaus dann Cash-Ausschüttungen in der Grössenordnung von rund 2.5 Mio. CHF zu erwarten.

Neben SpaceX ist die Matador Secondary Private Equity AG an weiteren Unternehmen beteiligt, deren Börsengänge ebenfalls für 2026 vorgesehen sind, darunter:

  1. Anduril (Aerospace and Defense)
  2. Stripe (Payments / Fintech)
  3. Revolut (Digital Banking)
  4. Canva (SaaS / Design)


Über die Matador Secondary Private Equity AG

Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206), gegründet 2005 mit Sitz in der Schweiz, ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Der NAV (Eigenkapital) von Matador ist seit Gründung organisch überdurchschnittlich 12% p.a. (in EUR) gestiegen. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.

 

Kontakt

Matador Secondary Private Equity AG

Tel: +41 41 662 1062

Email: ir@matador.ch

www.matador.ch

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Corporate News - Auswirkungen des angestrebten SpaceX IPOs auf die Matador Secondary Private Equity AG_18. Mai 2026

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Matador Secondary Private Equity AG
Grundacher 5
6060 Sarnen
Schweiz
Telefon: 0041 (41) 662 10 62
Fax: 0041 (41) 661 08 62
E-Mail: office@matador.ch
Internet: www.matador.ch
ISIN: CH0042797206
Valorennummer: A0Q3W8
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart; BX Berne eXchange
EQS News ID: 2328562

 
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2328562  18.05.2026 CET/CEST

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