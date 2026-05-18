Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Private Equity/Börsengang

Portfolio Update - Auswirkungen des angestrebten SpaceX IPOs auf die Matador Secondary Private Equity AG



18.05.2026 / 07:00 CET/CEST





Corporate News - Portfolio Update



Auswirkungen des geplanten SpaceX-IPOs auf die Matador Secondary Private Equity AG

Sarnen, 18. Mai 2026 - Im Portfolio der Matador Secondary Private Equity AG – dabei im Segment der Equity VC/Growth Investments, das rund 28% des gesamten Private Equity Net Asset Values ausmacht – befinden sich mehrere Unternehmen, deren Börsengänge in den USA für das Jahr 2026 angestrebt werden. Hervorzuheben ist dabei SpaceX, dessen Beteiligung noch zu vergleichsweise niedrigen Einstiegsbewertungen in den Büchern der Gesellschaft geführt wird.

Ein erfolgreicher IPO von SpaceX im laufenden Jahr könnte für die Matador Secondary Private Equity AG zusätzliche Wertzuwächse von rund 2 Mio.CHF generieren. Nach Ablauf der Lock-up-Periode wären darüber hinaus dann Cash-Ausschüttungen in der Grössenordnung von rund 2.5 Mio. CHF zu erwarten.

Neben SpaceX ist die Matador Secondary Private Equity AG an weiteren Unternehmen beteiligt, deren Börsengänge ebenfalls für 2026 vorgesehen sind, darunter:

Anduril (Aerospace and Defense) Stripe (Payments / Fintech ) Revolut (Digital Banking) Canva (SaaS / Design)



Über die Matador Secondary Private Equity AG

Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206), gegründet 2005 mit Sitz in der Schweiz, ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Der NAV (Eigenkapital) von Matador ist seit Gründung organisch überdurchschnittlich 12% p.a. (in EUR) gestiegen. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.

Kontakt

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