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07.05.2026 06:31:29
Portillos A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Portillos A ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Portillos A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Portillos A 182,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 176,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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