Portillos A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Portillos A ließ sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Portillos A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 185,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 184,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,270 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 732,07 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 710,55 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at