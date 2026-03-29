Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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29.03.2026 22:01:31
Portimão wird zur Oliveira-Party: Dreifach-Podium mit der BMW M 1000 RR.
+++ Bereits an seinem zweiten Rennwochenende in der WorldSBK feiert Miguel Oliveira mit der BMW M 1000 RR seine ersten drei Podiumsplätze in der Serie. +++ Mehr als 82.000 Fans bejubeln dreifaches Podest des portugiesischen Lokalmatadors in Portimão. +++ Rundenrekord unterboten: Oliveira bleibt bereits in der Superpole unter der bisherigen Bestmarke von Toprak Razgatlioglu. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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