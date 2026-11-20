Portland Holdings Aktie
ISIN: ZW0009113599
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20.11.2026 17:15:02
Portland General: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Portland General (NYSE:POR) lowered its full-year adjusted earnings guidance to $3.18 to $3.28 per share due to historically mild summer weather. Industrial demand grew 9% year over year as high-tech and data center customers expanded.
Three things management said stand out.
Industrial demand grew 9% year over year in the third quarter, led by data centers and technology firms. To support this influx, management increased its annual capacity growth target for large load customers through 2030.
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