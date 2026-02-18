|
Portland General Electric: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Portland General Electric äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Portland General Electric ein EPS von 0,340 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 889,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 779,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,77 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 3,01 USD je Aktie erzielt worden.
Portland General Electric hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,58 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
