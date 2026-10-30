Portland General Electric Company Bottom Line Climbs In Q3

(RTTNews) - Portland General Electric Company (POR) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $119 million, or $1.00 per share. This compares with $103 million, or $0.94 per share, last year.

Excluding items, Portland General Electric Company reported adjusted earnings of $125 million or $1.06 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.0% to $971 million from $952 million last year.

Portland General Electric Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $119 Mln. vs. $103 Mln. last year. -EPS: $1.00 vs. $0.94 last year. -Revenue: $971 Mln vs. $952 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.18 To $ 3.28