Portland General Electric Aktie
WKN DE: A0JK32 / ISIN: US7365088472
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30.10.2026 04:43:58
Portland General Electric Company Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Portland General Electric Company (POR) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $119 million, or $1.00 per share. This compares with $103 million, or $0.94 per share, last year.
Excluding items, Portland General Electric Company reported adjusted earnings of $125 million or $1.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.0% to $971 million from $952 million last year.
Portland General Electric Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $119 Mln. vs. $103 Mln. last year. -EPS: $1.00 vs. $0.94 last year. -Revenue: $971 Mln vs. $952 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.18 To $ 3.28
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