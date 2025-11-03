Portland General Electric verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Portland General Electric präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Portland General Electric 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Portland General Electric mit einem Umsatz von insgesamt 878,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 821,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at